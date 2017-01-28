Karda Yaban Hayvanlarını Beslediler

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, kar sebebiyle yiyecek bulamayan yaban hayvanları vatandaşlar tarafından besleniyor.



Ev ya da iş yerlerinde artan ekmek parçaları ve yemek artıklarını bir kaba koyan esnaf ve vatandaşlar, sokak ve yaban hayvanları besliyor. Belediye ile bazı kurum ve kuruluşların sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarına destek veren vatandaşlar, beslenmekte zorluk çeken hayvanlara umut oluyor. - BURSA