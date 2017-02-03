Karda Oturma Eylemi

TİGEM'den 30 yıllığına kiralanan Muş'taki Berce Alparslan Tarım İşletmesinde çalışanlar, işverenin 2 ay ücretsiz izne çıkmaları için kendilerine baskı yaptığını öne sürerek, kar üzerinde 5 dakikalık oturma eylemi yaptı.



Muş kent merkezine 7 kilometre uzaklıkta bulunan TİGEM'e ait 6 bin 100 hektarlık tarım yapılan işletmeyi 2011 yılında kiralayan Berce Alparslan Tarım İşletmesi Yönetimi, çalışan 50 işçiye iddiaya göre 2 aylık zorunlu ücretsiz izne ayrılmaları konusunda baskı yaptı. Bunun üzerine işletme önünde toplanan yaklaşık 25 kişi, yönetimin kararını eleştirdi. Ortak açıklamayı yapan Gökhan Cihangir, yönetimin çalışanları ücretsiz izin yapmaya zorladığını ileri sürdü. Cihangir, şunları söyledi: "BERCE Tarım işletmesi, Doruk Holding bünyesine bağlıdır. Yaklaşık 45- 50 bin dönüm ekili buğday karın altında. Biz yazın burada günde 17- 18 saat çalıştık. 'Neden bizi 18 saat çalıştırıyorsunuz' demedik. Biz sizi bağrımıza bastık, sizin de bizi bağrınıza basmanız lazım. İşletme, 1 Şubat itibariyle ücretsiz 2 ay izne çıkma talebinde bulundu. Biz bunu kabul etmeyince sözleşmenin tek taraflı fesh edileceği tehdidinde bulunuldu. Burada çalışanların ortalama 5 -6 nüfusu var. Mağduriyetimiz giderilmezse biz burada sezon sonuna kadar oturma eylemi yapacağız. "



İşletmede çalışan işçiler, daha sonra 5 dakikalık bir oturma eylemi yaptıktan sonra olaysız bir şekilde dağıldı. - Muş