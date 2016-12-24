Karda Mahsur Kaldı, 12 Saate Hastaneye Ulaştırıldı, Oğlu Oldu

KAHRAMANMARAŞ'ta, kar nedeniyle ulaşıma kapanan yol nedeniyle mahsur kaldığı mahalleden 12 saatlik bir çalışma sonunda kurtarılan hamile Hilal Akbulut'un oğlu oldu.



Merkez Onikişubat İlçesi'nin Hacılar Mahallesi'ne bağlı Maksutlu Obası'nda yaşayan hamile Hilal Akbulut'un perşembe günü saat 15.00 sıralarında sancıları başladı. Ailenin 112 Acil Servis'i arayıp yardım istemesi üzerine merkeze yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki mahalleye paletli ambulans sevk edildi. Ancak bölgede kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulması nedeniyle sağlık ekiplerinin ilerlemekte zorluk çekmesi üzerine bölgeye AFAD ekipleriyle Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı iş makinesi sevk edildi. 12 saatlik bir çalışmanın ardından mahalleye ulaşan ekipler Hilal Akbulut'u ambulansa aldı. Dönüşe geçmeye hazırlanan ekipler, aynı mahallede bir başka hamile olduğu ve doğumunun yaklaştığı bilgisine de ulaştı. Bunun üzerine hamile kadın da doğuma kadar hastanede misafir edilmek üzere ambulansa taşındı. Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne getirilen hamile kadınlardan Hilal Akbulut sezaryenle 2 kilo ağırlığında bir erkek bebek dünyaya getirdi.



SAĞLIK DURUMLARI İYİ



Hastane yetkilileri anne Akbulut ile bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Yetkililer ayrıca hastanede 2013'ten beri anne ve gebe otelleri olduğunu, Hilal Akbulut'un taburcu olana kadar anne otelinde, diğer hamile kadının da doğuma kadar gebe otelinde misafir edileceğini kaydetti. - Kahramanmaraş