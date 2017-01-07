Karda Mahsur Kalanların Yardımına Türk Kızılayı Yetişti

Düzce'de etkisini artıran kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan D-655 Düzce-Zonguldak karayolunda mahsur kalan sürücülere Türk Kızılayı ekipleri ulaştı.



Tipiye dönüşen kar yağışı yüzünden Düzce ve Zonguldak arasında bağlantıyı sağlayan D-655 karayolunun Hiciz rampası, Şifalı Su ve Tepeköy mevkilerinin Akçakoca yönünde ulaşımda aksamalar yaşandı. Zincir takmayan çok sayıda sürücü araçlarında mahsur kaldı.



Türk Kızılayı Batı Karadeniz Lojistik ve Afet Yönetim Merkezi ekipleri, yolda mahsur kalan araçları zincir takarak bulundukları bölgeden kurtarmaya çalıştı. Ekipler, soğuktan etkilenen sürücülere ve yolculara çay ile çorba ikram etti.



Bölgedeki çalışmalar hakkında AA muhabirine bilgi veren Türk Kızılayı Batı Karadeniz Lojistik ve Afet Yönetim Merkezi görevlisi ve ekip sorumlusu Nilüfer Öztürk, Türk Kızılayı olarak yardıma ihtiyacı bulunan herkesin yanında yer almaya çalıştıklarını söyledi.



Bölgede coğrafi şartların kış aylarında vatandaşları zorladığını aktaran Öztürk, "Yolda kalan vatandaşlarımız için buradayız. Türk Kızılayının misyonunda kan ve afetlerde insanlara her türlü yardımcı olmak var. Bugün de yolda kalan insanlarımızın ihtiyaçları var. Biz buradayız ve ikramlarımız devam ediyor. Türk Kızılayı olarak ihtiyacın olduğu her yerdeyiz." dedi.



Öztürk, ikramların sıcak çorba, çay, kahve ve yiyecekten oluştuğunu sözlerine ekledi.