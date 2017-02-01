Karda Mahsur Kalan Hastaların Yardımına Umke Yetişti

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde kar nedeniyle ulaşım sağlanamayan köylerdeki hastalara Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ulaştı.



İlçeye bağlı Çepni köyünde yaşayan epilepsi hastası Hüseyin Atalay'ın (51) bacağına, soba üzerindeki sıcak su dolu güğüm devrildi. Atalay'ın yakınlarının ambulans çağırması üzerine, köye paletli kar ambulansı ile UMKE ekibi yönlendirildi.



Merkeze 9 kilometre uzaklıktaki köye hareket eden ekip, karlı yolları aşarak Atalay'a ulaştı. Burada ilk müdahalesi yapılan Atalay, Çatalzeytin Devlet Hastanesi'ne götürüldü.



Paletli kar ambulansı, daha sonra Kızılcakaya köyünde astım atağı geçiren Necla Demircan'ı da alarak, aynı hastaneye ulaştırdı.