Karda Mahsur Kalan Hamile, 10 Saatlik Operasyonla Kurtarıldı

BİNGÖL'ÜN Karlıova İlçesi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan mezrada sancısı tutan 8 aylık hamile Gurbet Budak, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından, gidiş- geliş 10 saat süren operasyon ile kurtarıldı.



Karlıova İlçesi'ne bağlı Kızılağaç Köyü Meşeli Mezrası'nda sancıları başlayan 8 aylık hamile Gurbet Budak'ın yakınları, durumu 112 acil komuta merkezine bildirdi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı bölgeye İl Sağlık Müdürlüğü Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Zülküf Bağbars yönetimindeki 7 kişilik UMKE timi yönlendirildi.



Bingöl merkeze 70 kilometre uzaklıkta bulanan Meşeli Mezrası'na gitmek üzere dün saat 14.00'te yola çıkan UMKE timi, saat 20.00 civarında mezraya ulaşabildi. Mezaraya, tipi ve karla kaplı yoldan giden UMKE ekibi, 6 saat sonra köye ulaştı. UMKE ekibi kurtarma operasyonu sorumlusu Zülküf Bağbars, yoğun tipi nedeniyle önceki gün köye gidemediklerini belirterek şöyle dedi:



"İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ekiplerinin yol açma çalışmasının ardından dün köye gitmeye çalıştık. Kızılağaç Köyü Meşeli Mezrası'ndan bir çağrı düştü. 8 aylık gebe hastamız vardı. Dün yoğun bir tipi nedeniyle ulaşamamıştık bölgeye. Bugün (dün) saat 14.00'te yola çıktık, hastamızı aldık. Karla mücadeleye dönüş yolunda da devam edeceğiz. Bize Yiğitler Köyü bölgesinde yardımcı olan İl Özel İdaresi ekiplerine de teşekkür ediyoruz."



Mezradan paletli ambulansla alınan hamile Gurbet Budak, Bingöl-Karlıova yolunda bekletilen ambulansa nakledilerek Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne saat 24.00'te ulaştırılarak tedavi altına alındı. - Bingöl