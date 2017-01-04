Karda Mahsur Kalan Gsm Şirketi Elemanları Kurtarılmayı Bekliyor

Mersin'in Mut ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle mahsur kalan bir GSM şirketinin 2 elemanı kurtarılmayı bekliyor.



Mut ilçesi Söğdözü Yaylası Sıratekne civarında verici istasyonunu kontrole giden Vural Özdemir ve Hüseyin Yapalak'ın, kar yağışı, tipi ve sis nedeniyle yolda kalması üzerine tüm birimler harekete geçti.



Konu hakkında bilgi veren Mut Belediye Başkanı Nebi Yılmaz, "Şu an aldığımız bilgiye göre Turkcell şirketine ait olan 2 elemanının vericilerine bakmaya giderken, Söğdözü Yaylası Sıratekne civarında mahsur kaldıkları bilgisi geldi. Acilen helikopter istedik ama hava şartları nedeniyle gelemedi. Biz de Mersin Büyükşehir ve Mut Belediyesi araçları ve jandarma ekipleri ile birlikte kurtarma çalışmalarına başladık. Şu an şahıslara ulaşma şansımız çok az. Ama var gücümüzle bu 2 elemanı kurtarmak için elimizden geleni yapacağız. Allah onlara ve bizlere yardımcı olsun. Şahısların yanına ulaşma şansımız gece geç saatleri bulabilir" dedi. - MERSİN