Malatya'da kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan aile, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı.
Turgay Mecit, eşi ve çocuğunun da içinde bulunduğu 07 HNE 44 plakalı aracıyla Malatya-Kuluncak yolu Ayvalık mevkisinde, kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldı.
Mecit'in durumu jandarmaya bildirmesiyle bölgeye giden Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolu açma çalışması başlattı.
Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çabasının ardından Mecit ailesi bulundukları yerden kurtarıldı.
Yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle Malatya- Kuluncak yolu ulaşıma kapatıldı, çalışmalara ara verildi.
Karda Mahsur Kalan Aileyi Belediye Ekipleri Kurtardı
Malatya'da kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan aile, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı.
Malatya'da kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan aile, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı.