Karda Kalan Ambulansı, Belediye Ekipleri Hastaya Ulaştırdı

Malatya'da rahatsızlanan hamile Suriyeli kadına yardım için giden ambulansa belediye ekipleri yol açtı.



Doğanşehir ilçesi Çobandere Mahallesi'nde yaşayan Suriyeli Rihane Eybir (36) isimli hamile kadın, rahatsızlanınca yakınları 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.



İhbarın ardından hemen yola çıkan sağlık ekipleri, yoğun kar nedeniyle kapanan yolda ilerleyemedi. Ekipler, yolun kapanmasının ardından Malatya Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinden yardım istedi.



Belediye ekipleri, kar nedeniyle kapanan yolu açarak, ambulansın hamile olan Eybir'e ulaşmasını sağladı.



Eybir, daha sonra Doğanşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.