Karda İnsan Manzaraları

Yoğun kar yağışı altındaki Tekirdağ'da, bazı vatandaşlar martıları besledi, gençler kar topu oynadı, kardan adam yaptı, bazı vatandaşlar da kar manzaralarını fotoğrafladı.



Tekirdağ'ın Merkez ilçesi Süleymanpaşa'da, dün öğlenden sonra başlayan ve hala devam eden kar, kenti beyaz örtüyle kapladı. Kar kalınlığı 30 santimetreye ulaşırken bazı evlerin çatılarında bir metreye varan sarkıtlar oluştu. Bazı vatandaşlar soğuk hava ve kardan dolayı evlerinden çıkmazken, kardan keyif alanlar ise kendini dışarı atarak beyaz örtünün tadını çıkardı.



Martılar unutulmadı



Süleymanpaşa sahilinde vatandaşların yanında getirdiği ekmekler ile martıları beslemesi ve martıların sevinç çığlıklarıyla verilen yiyeceklere hücum etmesi seyri güzel görüntülere sahne oldu. Öte yandan balıkçılarda, balık artıkları ile martıları besleyerek martıların soğuk havada aç kalmasına izin vermedi.



TEFOD üyeleri kar manzaralarını değerlendirdi



Tekirdağ Fotoğraf Derneği (TEFOD) üyeleri 15 kişilik bir grupla yıllardır bekledikleri kar manzaralarını fotoğraflamak için bir araya gelerek yağan kara aldırmadan beyaz örtünün Süleymanpaşa'ya kattığı güzellikleri fotoğrafladı. TEFOD Eğitmeni Yekta Ali Kurtuluş yaptığı açıklamada, "Dernek üyesi ve son dönem kursiyer arkadaşlarımızla uzun zamandır beklediğimiz kar yağışı fotoğraf pratiği yapıyoruz. Kar zordur, normal fotoğraf gibi değildir, ışık yok renk yok, deformasyon çok. Güzel bir eğitim oluyor. Güzel fotoğraflar çekiyoruz. Tekirdağ belleğine güzel fotoğraflar bırakmış olacağız. 15 gün önce haberini aldık kar yağışının ve 2-3 yıldır hayalini kurduğumuz kadrajları gerçekleştiriyoruz. Fotoğraf hayaldir biliyorsunuz, hayalinizi yerine getirmektir. İyi bir bellek, bir belge oluyor bizim için" ifadelerini kullandı.



Öte yandan, bazı gençler kar topu oynayarak bazıları da kardan adam yaparak karın keyfini çıkardı. - TEKİRDAĞ