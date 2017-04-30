Hakkari Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından karda bisiklet etkinliği düzenlendi.



Kente 12 kilometre mesafedeki 2 bin 700 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe katılanlar, karda bisiklet sürmenin keyfini yaşadı.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin birçok yerinde insanlar denize girerken, Hakkari'de ise hala kayak yapmanın mümkün olduğunu söyledi.



Etkinliğe katılanların gönüllerince eğlendiğini anlatan Güldal, katılımcılara teşekkür etti.