TÜMÜ
Haberler Search
Kar İstanbul'un Yollarını Esir Aldı, Otoyol Otoparka Döndü

Kar İstanbul'un Yollarını Esir Aldı, Otoyol Otoparka Döndü

TEM'de kar yağışı nedeniyle ilerleyemeyen sürücüler, otoyola araçlarını park etti. Otoyol, otopark görüntüsünü andırdı.

Kar İstanbul'un Yollarını Esir Aldı, Otoyol Otoparka Döndü

TEM Otoyolu, adeta otoparka döndü. Dün akşam bastıran kar yağışı nedeniyle TEM'de ilerleyemeyen sürücüler, araçlarını yol kenarına bırakarak yaya olarak evlerinin yolunu tuttu. Bugün TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkii Ankara istikametinde çok sayıda aracın yol kenarlarında park halinde olduğu görüldü. Araçlar, kar yağışının devam etmesi nedeniyle sahipleri tarafından henüz alınamadı.

- İstanbul

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads