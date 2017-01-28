Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 2 Ölü

-Adli tıp

-Adli tıp önünde bekleyen yakınlar

-Kardeşlerin cenazelerinin otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırılması GAZİANTEP (AA) Gaziantep'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen iki kardeş hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Şehitkamil ilçesi Sam Mahallesi'nde yaşayan Neriman (17) ile kardeşi İnanç Doğan (15), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.



Eve gelen 112 acil servis ekipleri, iki kardeşi Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırdı. Doğan kardeşler, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.



Kardeşlerin cenazeleri, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.