Karbonmonoksit Gazından Zehirlenen Liseli Kız Hayatını Kaybetti

Niğde'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen lise öğrencisi hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Hacıabdullah kasabasında ailesiyle yaşayan 16 yaşındaki Nuriye Cantemur, sabah odasından çıkmayınca şüphelenen dedesi Ahmet Cantemur genç kızın yattığı odaya gitti. Kapının önünde torununa seslenen dedesi, içeriden ses gelmeyince kızın babası Fethi ve annesi Zuhal Cantemur'la odaya girdi. Aile, kızlarını hareketsiz görünce durumu 112 acil ekiplerine bildirdi.



Sağlık ekipleri genç kızın, odasındaki sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiğini belirledi. - NİĞDE