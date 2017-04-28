Karayolunun Orta Refüjü Otlardan Temizleniyor

Hisarcık-Simav karayolunda orta refüjde bulunan yabani otlar Emet Karayolları 148.Şube Şefliği Yol Bakım Ekipleri tarafından temizleniyor.



82. Yıl Mahallesi TOKİ konutları yanından geçen yeni yapımı tamamlanan Hisarcık- Simav karayolunun yaklaşık 1 kilometrelik bölümünde orta refüjde bulunan yabani otlar görüntü kirliliği oluşturmaması için Emet Karayolları 148.Şube Şefliğine bağlı Yol Bakım Ekipleri tarafından tırpan ve ot biçme makineleri ile biçilerek temizleniyor.(MA-EFE) - KÜTAHYA