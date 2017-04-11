Karayolu Taşıma Yönetmeliğiyle Ilgili Düzenleme Yapıyoruz"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Karayolu taşıma yönetmeliğiyle ilgili sistemi komple kolaylaştıracak düzenlemeyi yapıyoruz" dedi. Referandum çalışmaları kapsamında Kocaeli'nin Gebze ilçesine gelen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan kamyon sürücüleriyle bir araya geldi. Kamyoncular garajında gerçekleşen toplantıya Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan ve davetliler katıldı.



"21 BİN 300 KİLOMETRE SICAK ASFALT YOLUMUZ VAR"



Bakan Arslan yaptığı konuşmada, "14 yılda bu ülkede 350 kilometre tünel yaptık. 2002'ye kadar 80 yılda yapılan tünel miktarı 50 kilometredir. Bizim yaptığımız ise 350 kilometredir. Bu sene bitireceğimiz tünellerin miktarı 62 kilometredir. Ülkenin birçok yerinde benzer tüneller yapmaya devam ediyoruz. Bir Ovit tüneli yapıyoruz ki 14 kilometre metredir. Bu tünelimizin bitmesi yakın. Bir Zigana tüneli yapıyoruz 14 buçuk kilometredir. Yakın zamanda temellerini attık. Eskiden sadece Kocaeli-İstanbul başta olmak üzere 6 il birbirine bölünmüş yollarla bağlı iken şimdi 76 il birbirine bağlı. Daha önceden 8 bin 500 kilometre sıcak asfalt varken ki onların da kalitesi çok düşüktü şimdi ise 21 bin 300 kilometre sıcak asfalt yolumuz var" dedi.



"KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİYLE İLGİLİ DÜZENLEME YAPILIYOR"



Karayolu taşıma yönetmeliğiyle ilgili düzenlemenin yapıldığından da bahseden Bakan Arslan, "Bu karayolu taşıma yönetmeliğiyle ilgili sistemi komple kolaylaştırılacaktır. Maliyetleri düşürülecek. Birçok belgeden kurtaracak düzenlemeyi yapıyoruz. Sizin, esnaflarında görüşlerini alıyoruz. Bu konuda sistemi çok kolaylaştıracak bu uygulamayı başlattık. Şimdi görüşmeleri aldık inşallah yönetmeliği buna göre düzenleyeceğiz" diye konuştu.



Bakan Ahmet Arslan toplantı sonrasında Gebze Kent Meydanına gelerek vatandaşlara karanfil dağıttı. Bakan Arslan meydanda kurulan AK Parti standını da ziyaret ederek penaltı atışı yaptı.



(Kaan Kızıl / İHA)