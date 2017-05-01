Karayollarında Durum

Karayollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.



Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, Burdur-Antalya devlet yolunun 7+000-10+600 kilometrelerindeki kavşak yapım çalışması nedeniyle yolun sağ gidiş tarafı trafiğe kapatıldığından ulaşım, yolun sol tarafından gidiş-geliş olarak gerçekleştiriliyor.



Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu inşaatı işi kapsamındaki Bursa-Susurluk kesiminde devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.



Polatlı-Ankara yolunun 34-39 kilometrelerindeki üstyapı (BSK) kaplama yapım çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun Polatlı-Ankara yönü trafiğe kapatılırken, ulaşıma karşı yönden iki yönlü izin veriliyor.