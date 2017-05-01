Karayollarında Durum
Karayollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, Burdur-Antalya devlet yolunun 7+000-10+600 kilometrelerindeki kavşak yapım çalışması nedeniyle yolun sağ gidiş tarafı trafiğe kapatıldığından ulaşım, yolun sol tarafından gidiş-geliş olarak gerçekleştiriliyor.
Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu inşaatı işi kapsamındaki Bursa-Susurluk kesiminde devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.
Polatlı-Ankara yolunun 34-39 kilometrelerindeki üstyapı (BSK) kaplama yapım çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun Polatlı-Ankara yönü trafiğe kapatılırken, ulaşıma karşı yönden iki yönlü izin veriliyor.
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