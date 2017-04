Karayollarında Durum

Karayollarının yapım, onarım ve üst yapı çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.



Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bültenine göre,TEM Otoyolunun Adapazarı Kavşağı-Sapanca Kavşağı arasında 0-15 kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 31 Mayıs'a kadar İstanbul-Ankara istikametinde her gün 08.30-16.30 saatleri arasında otoyol trafiğe kapatılacak. Ulaşım, Adapazarı Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilecek ve Sapanca gişelerden tekrar TEM Otoyoluna katılım sağlanacak.



İstanbul-İzmit yolunun 25. kilometresi civarında Dilovası-Tavşancıl mevkisinde Sakarya Elektrik tarafından yapılacak havai hat söküm çalışmaları nedeniyle bugün 02.00-06.00 saatleri arasında her iki istikamette ulaşım 15'er dakikalık aralıklarla kesilecek.



İkizdere-İspir yolunun 22-44. kilometreleri arasında Ovit Dağı mevkisinde çığ tehlikesi nedeniyle gündüzleri 07.00-17.00 saatleri arasında ulaşım kontrollü olarak sağlanacak. Geceleri ise can ve mal güvenliği açısından 17.00-07.00 saatleri arasında yol trafiğe kapatılacak.