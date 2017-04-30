Karayollarında Durum
Karayollarının yapım, onarım ve üst yapı çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayollarının yapım, onarım ve üst yapı çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bültenine göre,TEM Otoyolunun Adapazarı Kavşağı-Sapanca Kavşağı arasında 0-15 kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 31 Mayıs'a kadar İstanbul-Ankara istikametinde her gün 08.30-16.30 saatleri arasında otoyol trafiğe kapatılacak. Ulaşım, Adapazarı Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilecek ve Sapanca gişelerden tekrar TEM Otoyoluna katılım sağlanacak.
İstanbul-İzmit yolunun 25. kilometresi civarında Dilovası-Tavşancıl mevkisinde Sakarya Elektrik tarafından yapılacak havai hat söküm çalışmaları nedeniyle bugün 02.00-06.00 saatleri arasında her iki istikamette ulaşım 15'er dakikalık aralıklarla kesilecek.
İkizdere-İspir yolunun 22-44. kilometreleri arasında Ovit Dağı mevkisinde çığ tehlikesi nedeniyle gündüzleri 07.00-17.00 saatleri arasında ulaşım kontrollü olarak sağlanacak. Geceleri ise can ve mal güvenliği açısından 17.00-07.00 saatleri arasında yol trafiğe kapatılacak.