Karayollarında Durum

Karayollarının yapım, onarım ve üst yapı çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.



Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bültenine göre,TEM Otoyolunun Dilovası Kavşağı Gülpınar Otoyol Hizmet Tesisleri 5. kilometresi civarı Tavşancıl mevkisinde, Sakarya Elektrik tarafından hava hattı söküm çalışması yapılacak. Bu nedenle 30 Nisan'da 02.00-06.00 saatlerinde otoyolun her iki istikametinde trafik 15'er dakikalık aralıklarla kesilecek.



Anadolu Otoyolunun Abant Kavşağı-Bolu Batı Kavşağı 1-3 kilometrelerindeki derz onarım çalışmaları nedeniyle yol taşıt trafiğine kapatılarak, ulaşım İstanbul-Ankara istikametinden çift yönlü sağlanacak.



Elmalı-Finike yolunun 9-17. kilometrelerinde patlatmalı kazı çalışmaları nedeniyle 15.00-16.00 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak.