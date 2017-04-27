Karayollarında Durum
Karayollarının bazı kesimlerinde devam eden yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayollarının bazı kesimlerinde devam eden yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, Polatlı-Ankara yolunun 32-34. kilometrelerinde üstyapı (BSK) kaplama yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Polatlı-Ankara istikameti trafiğe kapatılacak, trafik karşı yönden çift taraflı sağlanacak.
Trabzon-Rize devlet yolunun 43. kilometresindeki Çamburnu tünelinde 8.00 17.00 saatlerinde yapılacak bakım onarım çalışmaları nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak gerçekleştirilecek.
Burdur-Antalya il sınırı-Antalya-Manavgat devlet yolunun 16-17. kilometrelerinde patlatmalı kazı çalışmaları nedeniyle 13.00-18.00 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak.
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