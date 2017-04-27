Karayollarında Durum

Karayollarının bazı kesimlerinde devam eden yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.



Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, Polatlı-Ankara yolunun 32-34. kilometrelerinde üstyapı (BSK) kaplama yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Polatlı-Ankara istikameti trafiğe kapatılacak, trafik karşı yönden çift taraflı sağlanacak.



Trabzon-Rize devlet yolunun 43. kilometresindeki Çamburnu tünelinde 8.00 17.00 saatlerinde yapılacak bakım onarım çalışmaları nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak gerçekleştirilecek.





Burdur-Antalya il sınırı-Antalya-Manavgat devlet yolunun 16-17. kilometrelerinde patlatmalı kazı çalışmaları nedeniyle 13.00-18.00 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak.