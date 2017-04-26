Karayollarında Durum
Karayollarının bazı kesimlerinde devam eden yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayollarının bazı kesimlerinde devam eden yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, Elmalı-Finike yolunun 9-17. kilometrelerinde patlatmalı yapım çalışması yapılacağından 13.00-16.00 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak.
Isparta-Dereboğazı-Antalya yolunun 38. kilometresi sol platformda patlatmalı yol yapım çalışması nedeniyle 11.00-14.00 saatlerinde araç geçişine izin verilmeyecek.
Ankara-Konya yolunun (Gölbaşı-Bala ayrımı) 13-15. kilometrelerindeki K4 (İkmal) ve Mahmatlıbahçe köprülü kavşaklarının yapım çalışmaları nedeniyle, üçer şeritli bölünmüş yolun birer şeridi trafiğe kapatıldı. Ulaşım iki şeritten sağlanıyor. Ayrıca Ankara-Konya ayrımı Bala yolunun 1. kilometresindeki bölünmüş yolun Bala-Ankara yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım karşı yönden gidiş-geliş olarak gerçekleştiriliyor.