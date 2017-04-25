Karayollarında Durum

Karayollarının yapım ve bakım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.



Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolunun Dilovası Kavşağı Gülpınar Otoyol Hizmet Tesisleri 5. kilometresi civarı Tavşancıl mevkisinde, Sakarya Elektrik tarafından hava hattı söküm çalışmaları yapılacak. Bu nedenle 30 Nisan'da 02.00-06.00 saatlerinde otoyolun her iki istikametinde trafik 15'er dakikalık aralıklarla kesilecek.





Trabzon-Rize Devlet yolunun 26. kilometresinde bulunan Araklı Tünelinin Rize-Trabzon yönündeki kuzey tüpü, bugün 08.00-17.00 saatlerindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı olacak. Ulaşım, servis yolundan sağlanacak.





Polatlı-Ankara yolunun 32-34. kilometrelerinde üstyapı (BSK) kaplama çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun her iki istikameti de trafiğe kapatıldı, trafik servis yollarından ilerleyecek.