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Karayollarında Durum

Karayollarının yol yapım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayollarında Durum

Karayollarının yol yapım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bültenine göre, Gerede - Kızılcahamam yolunun 17-22. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Gerede-Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

İkizdere-İspir yolunun 22-44 kilometrelerinde (Ovit Dağı Mevkii) çığ tehlikesi nedeniyle 07.00-17.00 saatlerinde ulaşım kontrollü sağlanacak, 17.00-07.00 saatlerinde ise yol trafiğe kapatılacak.

Kastamonu-Ilgaz-Çankırı yolundaki Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tünelinin elektrik, elektromekanik ve diğer kontrol sistemleri çalışmaları nedeniyle her iki istikamette 08.00-19.00 saatlerinde şerit daraltması yapıldığından ulaşım tek şeritten verilecek.

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Karayolları Genel Müdürlüğü, Kızılcahamam, 15 Temmuz, Kastamonu, İkizdere, Çankırı, Gerede, İspir, Ilgaz