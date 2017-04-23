Karayollarında Durum
Karayollarının yol yapım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayollarının yol yapım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bültenine göre, Tokat-Çamlıbel devlet yolunun 10-19. kilometrelerindeki (Tokat Çevre Yolu) heyelan ıslahı çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım çevre yolundan veriliyor.
Başkale-Hakkari yolunun 0-13. ve 26-40. kilometrelerindeki bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
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