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Karayollarında Durum

Karayollarının yol yapım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayollarında Durum

Karayollarının yol yapım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bültenine göre, Tokat-Çamlıbel devlet yolunun 10-19. kilometrelerindeki (Tokat Çevre Yolu) heyelan ıslahı çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım çevre yolundan veriliyor.

Başkale-Hakkari yolunun 0-13. ve 26-40. kilometrelerindeki bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

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Karayolları Genel Müdürlüğü, Çamlıbel, Hakkari, Başkale, Tokat, Heyelan