Karayollarında Durum
ANKARA (AA) - Karayollarının bazı kesimlerindeki yapım ve bakım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
ANKARA (AA) - Karayollarının bazı kesimlerindeki yapım ve bakım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu Ceyhan kavşağı-Misis kavşağı mevki 2-3 kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım çift yönlü ve kontrollü olarak Misis kavşağı-Ceyhan kavşağı istikametinden sağlanıyor.
Tokat-Çamlıbel devlet yolunun 10-19 kilometrelerindeki (Tokat Çevre Yolu) heyelan ıslahı çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım çevre yolundan veriliyor.
Burdur-Antalya devlet yolunun 27-34 kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla gidiş şeridi (Burdur-Antalya yönü) trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.
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