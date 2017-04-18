Karayollarında Durum

Karayollarının yol yapım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.



Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bültenine göre, Kastamonu-Ilgaz-Çankırı yolundaki Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nin elektrik, elektromekanik ve diğer kontrol sistemleri çalışmaları nedeniyle her iki istikamette 08.00-19.00 saatlerinde şerit daraltması yapıldığından ulaşım tek şeritten sağlanacak.



Niğde-Pozantı otoyolunun Ereğli bağlantı yolu Ulukışla-Ereğli kavşakları arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Pozantı-Adana istikameti 15 gün aralıksız olarak trafiğe kapatılacak ve ulaşım eski devlet yolundan gerçekleştirilecek.



Trabzon-Maçka yolunun 2-4. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak servis yolundan yapılacak.