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Karayollarında Durum

Karayollarının yol yapım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayollarında Durum

Karayollarının yol yapım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bültenine göre, Kastamonu-Ilgaz-Çankırı yolundaki Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nin elektrik, elektromekanik ve diğer kontrol sistemleri çalışmaları nedeniyle her iki istikamette 08.00-19.00 saatlerinde şerit daraltması yapıldığından ulaşım tek şeritten sağlanacak.

Niğde-Pozantı otoyolunun Ereğli bağlantı yolu Ulukışla-Ereğli kavşakları arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Pozantı-Adana istikameti 15 gün aralıksız olarak trafiğe kapatılacak ve ulaşım eski devlet yolundan gerçekleştirilecek.

Trabzon-Maçka yolunun 2-4. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak servis yolundan yapılacak.

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Karayolları Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz, Kastamonu, Ulukışla, Çankırı, Trabzon, Pozantı, Ilgaz, Niğde, Maçka