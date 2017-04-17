Karayollarında Durum
Karayollarının çığ tehlikesi bulunan, yol yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayollarının çığ tehlikesi bulunan, yol yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, İkizdere-İspir yolunun 22-44. kilometrelerinde (Ovit Dağı mevkisi) çığ tehlikesi nedeniyle 07.00-17.00 saatlerinde ulaşım kontrollü verilecek. Yol, 17.00-07.00 saatlerinde ise can ve mal güvenliği açısından trafiğe kapatılacak.
Kuzey Marmara Otoyolunun Odayeri-Paşaköy kesimi arasında muhtelif kesimlerdeki viyadüklerin genleşme derzi onarımı nedeniyle çalışma yapılan şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanacak.
Ankara-Konya yolunun 18. kilometresindeki Mahmatlıbahçe Köprülü Kavşağı yapımından dolayı yolun her iki yönü trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundaki ikişer şeritten verilecek.
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