Karayollarında Durum

Karayollarının yol yapım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.



Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Durumu Bülteni'ne göre, Akhisar-Gölmarmara-Kula yolunun 36-45. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.



Reşadiye-Koyulhisar-Suşehri yolunun 20-21. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.



Kırşehir-Ankara yolunun 4-6. kilometreleri arasında bitümlü sıcak karışım ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.