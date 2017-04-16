Karayollarında Durum

Karayollarının yol yapım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayollarında Durum

Karayollarının yol yapım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Durumu Bülteni'ne göre, Akhisar-Gölmarmara-Kula yolunun 36-45. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Reşadiye-Koyulhisar-Suşehri yolunun 20-21. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kırşehir-Ankara yolunun 4-6. kilometreleri arasında bitümlü sıcak karışım ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

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