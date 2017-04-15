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Karayollarında Durum

Karayollarının bazı kesimlerindeki yapım ve bakım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Karayollarında Durum

Karayollarının bazı kesimlerindeki yapım ve bakım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, Gerede - Kızılcahamam yolunun 17 - 22. kilometreleri arasında üstyapı kaplama yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Gerede-Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatılarak trafik akışı Kızılcahamam-Gerede istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Osmancık-Merzifon yolunun 14-17. kilometreleri arasındaki köprü yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir bandı taşıt trafiğine kapatılarak ulaşım bölünmüş yolun diğer bandından iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Niğde-Pozantı Otoyolunun Ereğli Bağlantı Yolu Ulukışla Kavşağı-Ereğli Kavşağı arasındaki Ulukışla-Pozantı kesimindeki üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Pozantı-Adana istikameti 19 Nisan'a kadar aralıksız olarak trafiğe kapatılarak ulaşım eski devlet yolundan sağlanıyor.

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Kızılcahamam, 19 Nisan, Osmancık, Merzifon, Ulukışla, Pozantı, Gerede, Niğde, Adana, TEM