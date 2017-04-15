Karayollarında Durum
Karayollarının bazı kesimlerindeki yapım ve bakım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Karayollarının bazı kesimlerindeki yapım ve bakım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, Gerede - Kızılcahamam yolunun 17 - 22. kilometreleri arasında üstyapı kaplama yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Gerede-Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatılarak trafik akışı Kızılcahamam-Gerede istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
Osmancık-Merzifon yolunun 14-17. kilometreleri arasındaki köprü yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir bandı taşıt trafiğine kapatılarak ulaşım bölünmüş yolun diğer bandından iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.
Niğde-Pozantı Otoyolunun Ereğli Bağlantı Yolu Ulukışla Kavşağı-Ereğli Kavşağı arasındaki Ulukışla-Pozantı kesimindeki üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Pozantı-Adana istikameti 19 Nisan'a kadar aralıksız olarak trafiğe kapatılarak ulaşım eski devlet yolundan sağlanıyor.
-
Altın durdurulamıyor! Tarihi zirveyi gördü
-
Bakan sinyali verdi! KDV uygulamaları kaldırılacak
-
İşte İstanbul'un trafik sorununu çözecek çılgın proje!
-
Trafik sigortasında önemli gelişme! İşlem yapmayana büyük ceza
-
Erdoğan'ın masasındaki son anket! İlk kez rakam verdi
-
İşte merakla beklenen referandum anketinin sonucu
-
Meşhur ettiği isimden, İbrahim Erkal'a büyük vefasızlık
-
"Hayır çıkarsa ülkeyi terk ederim" sözüne Tatlıses'ten sert çıkış!