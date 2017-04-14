Karayollarında Durum

Karayollarının bazı kesimlerinde devam eden yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.



Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolunun Bursa-Susurluk kesimindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.



Polatlı-Ankara yolunun 32-34. kilometreleri arasındaki üstyapı kaplama yapım çalışmaları dolayısıyla bölünmüş yolun iki yönü trafiğe kapatılırken, ulaşıma servis yollarından izin veriliyor.



Akşehir-Yunak yolunun 9-21. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.