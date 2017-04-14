Karayollarında Durum
Karayollarının bazı kesimlerinde devam eden yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayollarının bazı kesimlerinde devam eden yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolunun Bursa-Susurluk kesimindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.
Polatlı-Ankara yolunun 32-34. kilometreleri arasındaki üstyapı kaplama yapım çalışmaları dolayısıyla bölünmüş yolun iki yönü trafiğe kapatılırken, ulaşıma servis yollarından izin veriliyor.
Akşehir-Yunak yolunun 9-21. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
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