Karayollarında Durum
Karayollarının bazı kesimlerinde devam eden yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayollarının bazı kesimlerinde devam eden yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu inşaatı işi kapsamında Bursa-Susurluk kesiminde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.
Manisa-Turgutlu yolunun 20-23. kilometrelerinde Gebze-Orhangazi İzmir Otoyolu inşaatı kapsamındaki köprü yapım çalışmaları nedeniyle yol araç trafiğine kapatılacak, geçişler servis yolu ve bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak verilecek.
Kırşehir-Nevşehir yolunun 8-12. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü olarak sağlanacak.
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