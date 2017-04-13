Karayollarında Durum

Karayollarının bazı kesimlerinde devam eden yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.



Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu inşaatı işi kapsamında Bursa-Susurluk kesiminde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.



Manisa-Turgutlu yolunun 20-23. kilometrelerinde Gebze-Orhangazi İzmir Otoyolu inşaatı kapsamındaki köprü yapım çalışmaları nedeniyle yol araç trafiğine kapatılacak, geçişler servis yolu ve bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak verilecek.



Kırşehir-Nevşehir yolunun 8-12. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü olarak sağlanacak.