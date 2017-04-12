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Karayollarında Durum

Karayollarının bazı kesimlerinde devam eden yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayollarında Durum

Karayollarının bazı kesimlerinde devam eden yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, Niğde-Pozantı Otoyolu'nun Ereğli bağlantı yolu Ulukışla kavşağı-Ereğli kavşağı arasında, Ulukışla-Pozantı kesiminde üst yapı onarım çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle 13 Nisan'a kadar Pozantı-Adana istikameti 10 gün süreyle aralıksız olarak trafiğe kapatıldı, ulaşım eski devlet yolundan veriliyor.

İkizdere-İspir yolunun 22-44. kilometrelerinde (Ovit Dağı mevkisi) çığ tehlikesi nedeniyle 07.00-17.00 saatlerinde ulaşım kontrollü olacak. Yol, 17.00-07.00 saatlerinde ise can ve mal güvenliği açısından trafiğe kapatılacak.

Ankara-Konya yolunun 18. kilometresindeki Mahmatlıbahçe köprülü kavşağının yapım çalışması nedeniyle yolun her iki yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yolundan ikişer şerit olarak sağlanıyor.

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İkizdere, 13 Nisan, Ulukışla, Köprülü, Pozantı, Ereğli, Ankara, İspir, Niğde, Konya