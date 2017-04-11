Karayollarında Durum

Karayollarının bazı kesimlerinde devam eden yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.



Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, Isparta-Eğirdir ayrımı Barla yolunun 3. kilometresinde bulunan Harmanören taş ocağı mevkinde patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım 13.00-18.00 saatlerinde Barla-Eğirdir yolu üzerinden gerçekleştirilecek.



Ankara Çevre Otoyolunun Çankaya kavşağı-Gölbaşı kavşağı istikameti 3-4. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları nedeniyle trafik Gölbaşı kavşağı-Çankaya kavşağı istikametinden iki yönlü olarak veriliyor.



Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolunun Bursa-Susurluk kesiminde 0-8. kilometrelerde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.