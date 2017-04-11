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Karayollarında Durum

Karayollarının bazı kesimlerinde devam eden yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayollarında Durum

Karayollarının bazı kesimlerinde devam eden yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, Isparta-Eğirdir ayrımı Barla yolunun 3. kilometresinde bulunan Harmanören taş ocağı mevkinde patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım 13.00-18.00 saatlerinde Barla-Eğirdir yolu üzerinden gerçekleştirilecek.

Ankara Çevre Otoyolunun Çankaya kavşağı-Gölbaşı kavşağı istikameti 3-4. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları nedeniyle trafik Gölbaşı kavşağı-Çankaya kavşağı istikametinden iki yönlü olarak veriliyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolunun Bursa-Susurluk kesiminde 0-8. kilometrelerde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

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