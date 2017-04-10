Karayollarında Durum
Karayollarının bazı kesimlerinde devam eden yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayollarının bazı kesimlerinde devam eden yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, Niğde-Pozantı otoyolunun Ereğli bağlantı yolu Ulukışla kavşağı ile Ereğli kavşağı arasında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Pozantı-Adana istikameti on gün süre aralıksız olarak kapatılarak ulaşım devlet yolundan sağlanıyor.
İyidere-Rize yolunun 5 ile 6. kilometrelerinde bulunan Sarayköy 1 ve Sarayköy 2 tünellerinin bakım-onarım çalışmaları nedeniyle 10-12 Nisan'da 08.00-17.00 saatlerinde Rize-İyidere istikametindeki kuzey tüpleri trafiğe kapatılacak. Ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.
Turgutlu-Salihli yolunun 14-18. kilometrelerinde asfalt üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.
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