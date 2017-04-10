Karayollarında Durum

Karayollarının bazı kesimlerinde devam eden yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.



Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, Niğde-Pozantı otoyolunun Ereğli bağlantı yolu Ulukışla kavşağı ile Ereğli kavşağı arasında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Pozantı-Adana istikameti on gün süre aralıksız olarak kapatılarak ulaşım devlet yolundan sağlanıyor.



İyidere-Rize yolunun 5 ile 6. kilometrelerinde bulunan Sarayköy 1 ve Sarayköy 2 tünellerinin bakım-onarım çalışmaları nedeniyle 10-12 Nisan'da 08.00-17.00 saatlerinde Rize-İyidere istikametindeki kuzey tüpleri trafiğe kapatılacak. Ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.



Turgutlu-Salihli yolunun 14-18. kilometrelerinde asfalt üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.