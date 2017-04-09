Karayollarında Durum
Karayollarının bazı kesimlerinde devam eden yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayollarının bazı kesimlerinde devam eden yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, Ankara-Kırıkkale yolunun 14-18. kilometrelerinde üstyapı toprak işleri ve çeşitli işlerin yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun tek yönden çalışma yapılan kesimlerinde yolun bir şeridi trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer şeritten izin veriliyor.
İyidere-Rize Devlet Yolunun 5 ve 6'ncı kilometrelerinde Sarayköy 1 ve 2 tünellerinin Rize-İyidere yönündeki kuzey tüpleri, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 10-12 Nisan'da 08.00-17.00 saatlerinde trafiğe kapatılacak. Ulaşım, servis yolundan sağlanacak.
Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 49-51. kilometrelerinde köprü yapım çalışmalarına başlanıldığı için trafik akışı bu bölümde bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
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