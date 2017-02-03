Karayollarında Durum

Karayollarının bazı kesimlerinde devam eden yol bakım ve onarım çalışmaları ile olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.



Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Of-Çaykara-Bayburt-Soğanlı Dağı mevkisi, İki·zdere-İspi·r-Ovit Dağı mevkisi, Karayazı -Tutak ve Kağızman-Cumaçay yolları, kar ve ti·pi· nedeni·yle ulaşıma kapandı.



Kış mevsi·mi· dolayısıyla yola çıkacak sürücüleri·n, araçlarında kış lasti·kleri· takılı olması, mutlaka zi·nci·r, takoz, çekme halatı bulundurmaları, araç taki·p mesafeleri·ni· artırmaları, hızlarını azaltmaları, trafi·k i·şaret ve i·şaretçi·leri·ne uymaları, şeri·t i·hlalleri· yapmamaları, buzlanma ve si·s olabi·lecek kesi·mlerde di·kkatli· davranmaları gerekiyor.



Antalya-Anamur Devlet yolunun 25-26. kilometrelerinde yol yapım çalışmalarından dolayı patlatma yapılacağından Melleç mevkisinde bugün 13.00-18.00 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilere dikkat etmeleri istendi.