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Karayollarında Durum

Karayollarının bazı kesimlerinde yol yapım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Karayollarında Durum

Karayollarının bazı kesimlerinde yol yapım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Soma-Kırkağaç yolunun 16-18. kilometreleri arasında yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü trafiğe kapatıldı. Trafik, diğer bölümden çift yönlü sağlanıyor.

Finike-Kumluca yolunun bazı kesimlerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılırken, ulaşım sol şeritten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Ağrı, Van, Konya ve Karaman'ın bazı kesimlerinde ise yollar kar ve ti·pi· nedeni·yle ulaşıma kapandı.

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Kırkağaç, Karaman, Kumluca, Finike, Konya, Soma, Ağrı, Kar, Van, Pi