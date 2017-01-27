Karayollarında Durum

Karayollarının bazı kesimlerinde devam eden yol bakım ve onarım çalışmaları ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.



Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Konya-Aksaray-Di·vri·ği·-Arapgi·r, Akçay-Cumaçay-Ağrı yolları kar ve ti·pi· nedeniyle ulaşıma kapandı.



Konya-Seydi·şehir-Antalya yolunun Akseki mevkisinde küçük araçlara zinci·r uygulaması yapılarak geçi·şler sağlanırken, bölge trafik eki·plerince tır geçi·şleri·ne ı·zi·n veri·lmiyor.



Değirmendere-İyidere yolunun 43. kilometresi (Çamburnu mevkisi) Rize-Trabzon istikametindeki heyelan tehlikesi sebebiyle trafik akışı tek şeritten gerçekleştiriliyor.



Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nin elektromekanik sistemleri yapılacağından, Kastamonu-Ilgaz yönündeki tüpün sol şeridi 31 Ocak'a kadar 08.00-19.00 saatleri arasında ulaşıma kapatılacak. Ulaşım belirtilen tarih ve saatler arasında tek şeritten sağlanacak.