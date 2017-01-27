Karayollarının bazı kesimlerinde devam eden yol bakım ve onarım çalışmaları ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Konya-Aksaray-Di·vri·ği·-Arapgi·r, Akçay-Cumaçay-Ağrı yolları kar ve ti·pi· nedeniyle ulaşıma kapandı.
Konya-Seydi·şehir-Antalya yolunun Akseki mevkisinde küçük araçlara zinci·r uygulaması yapılarak geçi·şler sağlanırken, bölge trafik eki·plerince tır geçi·şleri·ne ı·zi·n veri·lmiyor.
Değirmendere-İyidere yolunun 43. kilometresi (Çamburnu mevkisi) Rize-Trabzon istikametindeki heyelan tehlikesi sebebiyle trafik akışı tek şeritten gerçekleştiriliyor.
Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nin elektromekanik sistemleri yapılacağından, Kastamonu-Ilgaz yönündeki tüpün sol şeridi 31 Ocak'a kadar 08.00-19.00 saatleri arasında ulaşıma kapatılacak. Ulaşım belirtilen tarih ve saatler arasında tek şeritten sağlanacak.
Karayollarında Durum
Karayollarının bazı kesimlerinde devam eden yol bakım ve onarım çalışmaları ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayollarının bazı kesimlerinde devam eden yol bakım ve onarım çalışmaları ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
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