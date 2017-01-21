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Karayollarında Durum

Karayollarının bazı kesimlerinde devam eden yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayollarında Durum

Karayollarının bazı kesimlerinde devam eden yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.


Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara çevre otoyolunun Konya Kavşağı-Karataş Kavşağı arasında kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle yol taşıt trafiğine kapatılarak ulaşım Karataş Viyadüğü-Konya Kavşağı istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Gebze-İzmit yolunun 37'nci kilometresinde Çayırova Köprülü Kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle kavşağın güney tarafından, İstanbul'dan gelip Bayramoğlu'na giden kol ile otoyoldan gelip köprü üstünden geçerek, Bayramoğlu'na giden kollar trafiğe kapatılacak. Bayramoğlu istikametine gidecek sürücüler için kavşağın bitiminden sonra ulaşım servis yolundan sağlanacak.

Tirebolu-Torul devlet yolunda bulunan Günyüzü-2, Günyüzü-1, Elceğiz ve Taşlıca tünellerinde 08.00-17.00 saatleri arasında yapılacak olan bakım-onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü yapılacak.

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