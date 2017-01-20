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Karayollarında Durum

Karayollarının bazı kesimlerinde devam eden yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayollarında Durum

Karayollarının bazı kesimlerinde devam eden yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Keşan-Tekirdağ yolunun 14-30. kilometrelerinde yapılacak üstyapı çalışmaları nedeniyle trafik bölünmüş yolun diğer bölümünden iki yönlü olarak verilecek.

Ankara-Bala-Karakeçili yolunun 31-32. kilometrelerinde sanat yapısı çalışmaları nedeniyle Bala-Ankara istikametinde iki şeritli bölünmüş yolun bir şeridi trafiğe kapatılacak ve ulaşım diğer şeritten kontrollü olarak yapılacak.

Aydın Çevre otoyolunun Aydın-Denizli yoluna bağlantısındaki kavşakta (10. kilometre) yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

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Karakeçili, Tekirdağ, Denizli, Ankara, Keşan, Aydın, Bala