Karayollarında Durum

Karayollarının bazı kesimlerinde devam eden yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.



Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, Eskişehir-Bursa yolundaki Neo Köprüsü'nün hasar gören kirişinin değiştirilmesi çalışmaları nedeniyle 20 Ocak'a kadar 00.00-06.00 saatlerinde Eskişehir-Bursa istikametindeki trafik, Tepebaşı ışıklı kavşağından şehir içi İsmet İnönü Caddesi'nden verilip, İsmet İnönü Köprüsü'nden Ankara istikametine tekrar devam edecek. Diğer çalışma saatlerinde trafik akışı iki şerit olarak Ankara istikametine verilecek.



Kırşehir-Nevşehir yolunun (Hacıbektaş çevre yolu geçişinde) 8-12. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.



Diyarbakır-Ergani yolunun 18-23. kilometrelerinde kavşak düzenlemeleri, sanat yapıları, üstyapı ve bitümlü sıcak karışım kaplama çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden veriliyor.