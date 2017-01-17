Karayollarının bazı kesimlerinde devam eden yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bülteni·ne göre, Ankara çevre otoyolunun Konya kavşağı - Karataş kavşağı 3-4. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle yol taşıt trafiğine kapatılarak, ulaşım Karataş viyadüğü-Konya kavşağı istikametinden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.
Tirebolu-Torul yolunun 4-13. kilometrelerinde bulunan Günyüzü-1, Günyüzü-2, Elceğiz ve Taşlıca tünellerinde yapılacak çalışmalar nedeniyle saat 17.00'a kadar ulaşım tek şeritten ve kontrollü sağlanıyor.
Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 62-67. kilometrelerinde orta refüjde, yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.
Karayollarında Durum
Karayollarının bazı kesimlerinde devam eden yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayollarının bazı kesimlerinde devam eden yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
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