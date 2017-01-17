Karayollarında Durum

Karayollarının bazı kesimlerinde devam eden yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.



Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bülteni·ne göre, Ankara çevre otoyolunun Konya kavşağı - Karataş kavşağı 3-4. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle yol taşıt trafiğine kapatılarak, ulaşım Karataş viyadüğü-Konya kavşağı istikametinden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.



Tirebolu-Torul yolunun 4-13. kilometrelerinde bulunan Günyüzü-1, Günyüzü-2, Elceğiz ve Taşlıca tünellerinde yapılacak çalışmalar nedeniyle saat 17.00'a kadar ulaşım tek şeritten ve kontrollü sağlanıyor.



Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 62-67. kilometrelerinde orta refüjde, yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.