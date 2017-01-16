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Karayollarında Durum

Karayollarının bazı kesimlerinde devam eden yol yapım ve onarım çalışmalarının yanı sıra kar ve tipi nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayollarında Durum

Karayollarının bazı kesimlerinde devam eden yol yapım ve onarım çalışmalarının yanı sıra kar ve tipi nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bülteni·ne göre, Bozkır-Hadim-Taşkent-Ermenek ve Akçay-Cumaçay-Ağrı yolları kar ve ti·pi· nedeni·yle trafi·ğe kapalı bulunuyor.

Konya-Beyşehir yolunun 19-21. kilometrelerinde (Altınapa Barajı mevkisi) patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle 10.00-16.00 saatlerinde ulaşım aralıklarla sağlanacak.

Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri-Paşaköy (3.Boğaz Köprüsü dahil) kesiminde 2. kilometredeki Çamlık Tüneli'nde her iki tüpte de elektromekanik düzenleme çalışmaları yapılacağından, çalışılan tüpte yol trafiğe kapatılacak ve trafik akışı diğer tüpten iki yönlü olarak gerçekleştirilecek. Çalışmalar, Reşadiye kavşağı-Çamlık kavşağı yönünde (Güney Tüp) başlayacak ve bu yöndeki çalışmaların tamamlanmasının ardından, Çamlık kavşağı-Reşadiye kavşağı yönüne (Kuzey Tüp) geçilecek.

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Karayolları Genel Müdürlüğü, Boğaz Köprüsü, Beyşehir, Reşadiye, Taşkent, Ermenek, Paşaköy, Marmara, Bozkır, Akçay