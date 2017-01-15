Karayollarında Durum

Karayollarının bakım-onarım ve yenileme çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.



Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bülteni·ne göre, Tirebolu-Torul yolunun 4-13'üncü kilometrelerindeki Günyüzü-2, Günyüzü-1, Elceğiz ve Taşlıca Tünellerinde yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 30 Ocak tarihine kadar 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleşecek.