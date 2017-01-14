Kar ve tipi karayolu ulaşımını olumsuz etkiliyor. Karayollarının bakım-onarım ve yenileme çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Durumu Bülteni·'ne göre, Bozkır-Hadi·m-Taşkent, Sarıveli·ler-Ermenek ve Akçay-Cumaçay-Ağrı yolları kar ve ti·pi· nedeni·yle trafi·ğe kapalı bulunuyor. Tırların İstanbul'a gi·ri·ş ve çıkışlarına izin verilmiyor.
İzmir-Aydın Otoyolu, Aydın istikameti 1-2. kilometreleri, Belevi Viyadüğü'nde genleşme derzi yenileme çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılacak. Ulaşım acil geçişten şerit değişikliği yapılarak sağlanacak.
Tirebolu-Torul Devlet Yolu Günyüzü-2, Günyüzü-1, Elceğiz ve Taşlıca tünellerinde 08.00-17.00 saatleri arasında yapılacak bakım-onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.
Karayollarında Durum
Kar ve tipi karayolu ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Kar ve tipi karayolu ulaşımını olumsuz etkiliyor. Karayollarının bakım-onarım ve yenileme çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
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