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Karayollarında Durum

Kar ve tipi karayolu ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Karayollarında Durum

Kar ve tipi karayolu ulaşımını olumsuz etkiliyor. Karayollarının bakım-onarım ve yenileme çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Durumu Bülteni·'ne göre, Bozkır-Hadi·m-Taşkent, Sarıveli·ler-Ermenek ve Akçay-Cumaçay-Ağrı yolları kar ve ti·pi· nedeni·yle trafi·ğe kapalı bulunuyor. Tırların İstanbul'a gi·ri·ş ve çıkışlarına izin verilmiyor.

İzmir-Aydın Otoyolu, Aydın istikameti 1-2. kilometreleri, Belevi Viyadüğü'nde genleşme derzi yenileme çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılacak. Ulaşım acil geçişten şerit değişikliği yapılarak sağlanacak.

Tirebolu-Torul Devlet Yolu Günyüzü-2, Günyüzü-1, Elceğiz ve Taşlıca tünellerinde 08.00-17.00 saatleri arasında yapılacak bakım-onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.

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Karayolları Genel Müdürlüğü, Istanbul, İstanbul, Tirebolu, Taşkent, Günyüzü, Ermenek, Belevi, İzmir, Aydın
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