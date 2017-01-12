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Karayollarında Durum

Karayollarının bazı kesimlerinde devam eden yol yapım ve onarım çalışmalarının yanı sıra kar ve tipi nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayollarında Durum

Karayollarının bazı kesimlerinde devam eden yol yapım ve onarım çalışmalarının yanı sıra kar ve tipi nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Seydişehir-Akseki (Alacabel mevkisi), Bozkır-Hadim-Taşkent-Sarıveliler-Ermenek, Beyşehir-Derebucak ve Akçay-Cumaçay-Ağrı yolları kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapandı.

İstanbul Valiliğinin kararı doğrultusunda, tırların İstanbul'a gi·ri·ş ve çıkışlarına izin verilmiyor.

Anadolu otoyolu Sultanbeyli kavşağı-Kurtköy kavşağı arası 22-23 kilometrelerinde, Mecidiye kavşağı (Kurtköy-Sultanbeyli kesimi) A69 alt geçidi ve U73 üst geçidi inşası devam ediyor. Bu kesimde otoyol tamamen trafiğe kapatılarak ulaşım kuzeyde (Ankara-İstanbul yönü) yapılan 2x3 şeritli servis yoluna aktarıldı. Söz konusu çalışmalar, sınav ve bayram gönleri göz önünde bulundurularak trafik düzenlemeleri buna göre yapılacak.

Aydın çevre otoyolunun Aydın-Denizli yoluna bağlantısındaki çalışmalar devam ettiğinden, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

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