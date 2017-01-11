Karayollarının bazı kesimlerinde devam eden yol yapım ve onarım çalışmalarının yanı sıra kar ve tipi nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Pozantı-Tarsus, Mut-Karaman, Seydi·şehi·r-Akseki· (Alacabel mevki·si·), Beyşehi·r-Konya, Bozkır-Hadi·m-Taşkent-Sarıveli·ler-Ermenek, Beyşehi·r-Derebucak ve Akçay-Cumaçay-Ağrı yolları kar ve ti·pi· nedeni·yle trafi·ğe kapandı.
İstanbul Valiliğinin kararı doğrultusunda, tırların İstanbul'a gi·ri·ş ve çıkışlarına izin verilmiyor.
Otoyol ve Boğaz Köprülerinde Serbest Geçiş Ücret Toplama Sistemleri yapım işi kapsamında Mahmutbey gişelerinde gişe adaları ve kanopileri kaldırma çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Kırşehir-Nevşehir yolunun (Hacıbektaş çevre yolu geçişinde) 8-12.kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
Karayollarında Durum
Karayollarının bazı kesimlerinde devam eden yol yapım ve onarım çalışmalarının yanı sıra kar ve tipi nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayollarının bazı kesimlerinde devam eden yol yapım ve onarım çalışmalarının yanı sıra kar ve tipi nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
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