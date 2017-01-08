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Karayollarında Durum

Karayollarının bazı kesimlerinde devam eden yol yapım ve onarım çalışmalarının yanı sıra kötü hava koşulları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayollarında Durum

Karayollarının bazı kesimlerinde devam eden yol yapım ve onarım çalışmalarının yanı sıra kötü hava koşulları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, Bursa-Karacabey-Bandırma, Pınarbaşı-Gürün-Darende, Seydi·şehi·r-Akseki·, Akşehi·r-Bağkonak, Bozkır-Hadi·m-Taşkent, Subaşı-Tayakadın ve Di·vri·ği·-Arapgi·r yolları kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Otoyol ve boğaz köprülerinde serbest geçiş ücret toplama sistemleri yapım işi kapsamında Mahmutbey gişelerinde sürdürülen gişe adaları ve kanopileri kaldırma çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Diyarbakır-Ergani yolunun 18-23 kilometreleri arasındaki kavşak düzenlemeleri, sanat yapıları, üstyapı ve bitümlü sıcak karışım kaplama çalışmaları dolayısıyla sağ şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer şeritlerden gerçekleştiriliyor.

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Diyarbakır, Mahmutbey, Karacabey, Bandırma, Bağkonak, Taşkent, Darende, Subaşı, Akseki, Ergani