Karayollarının bazı kesimlerindeki yapım ve bakım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, Divriği-Arapgir yolunda kar ve tipi, Sarıveliler-Ermenek yolunda ise çığ nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
Diyarbakır-Ergani yolunun 18-23 kilometrelerinde kavşak düzenleme, üstyapı ve bitümlü sıcak karışım kaplama çalışmaları nedeniyle yolun sağ şeridi trafiğe kapalı bulunuyor.
Öte yandan, Aydın Çevre Otoyolu'nun Aydın-Denizli bağlantısı 10. kilometresinde de çalışmalar devam ediyor.
Karayollarının yapım ve bakım çalışmalarının sürdürüldüğü kısımlarında trafik işaret ve işaretçilerine dikkat edilmesi gerekiyor.
Karayollarında Durum
Karayollarının bazı kesimlerindeki yapım ve bakım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Karayollarının bazı kesimlerindeki yapım ve bakım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
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