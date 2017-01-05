Karayollarının bazı kesimlerinde devam eden yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, otoyol ve boğaz köprülerinde "serbest geçiş ücret toplama sistemleri" yapım işi kapsamında Mahmutbey gişelerinde gişe adaları ve kanopileri kaldırma çalışmaları nedeniyle sürücülerin 15 Ocak'a kadar trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun 4-7. kilometrelerinde üstyapı ve onarım çalışmaları nedeniyle sol taşımanın birinci şeridi Gaziantep-Adana istikametinde trafiğe kapatıldı. Ulaşım, diğer şeritlerden kontrollü olarak sağlanıyor.
Isparta-Antalya yolunun 9-24. kilometrelerinde bölünmüş yol çalışmaları yapılıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Karayollarında Durum
Karayollarının bazı kesimlerinde devam eden yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayollarının bazı kesimlerinde devam eden yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
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